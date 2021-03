Atalanta-Crotone 5-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 12' p.t. Gosens (A), 23' p.t. Simy (C), 3' s.t. Palomino (A), 5' s.t. Muriel (A), 13' s.t. Ilicic (A), 40' s.t. Miranchuk (A)



Assist: 12' p.t. Ilicic (A), 3' s.t. Djimsiti (A), 13' s.t. Muriel (A), 40' s.t. Zapata (A)



Atalanta (3-4-2-1): Sportiello, Djimsiti, Romero (24' s.t. Caldara), Palomino, Mæhle, Freuler (18' s.t. Pasalic), Pessina, Gosens (40' s.t. Ghislandi), Malinovskyi (18' s.t. Miranchuk), Iličić, Muriel (24' s.t. Zapata). All. Gasperini



Crotone (3-4-1-2): Cordaz, Luperto, Golemic, Magallan (6' s.t. Cuomo), Pereira, Zanellato, Eduardo (34' s.t. Marrone), Reca (1' s.t. Rispoli), Messias, Riviere (15' s.t. Petriccione), Simy. All. Cosmi



Arbitro: Simone Sozza di Seregno.



Ammoniti: 7' p.t. Magallan (C), 25' p.t. Riviere (C)