"Sono felice di essere qui, è una bella sensazione. Mi sento il benvenuto, sono contento che tutto abbia funzionato a dovere nella trattativa. L'Atalanta ormai da qualche anno può essere considerata una 'big' del calcio, sono ancora in corsa nella Champions League e giocheranno agli ottavi contro il Valencia. Non vedo l'ora che arrivi quella partita". Il nuovo calciatore dell'Atalanta, Lennart Czyborra, ha parlato ai microfoni della società nerazzurra.



GOSENS - "Mi sono sentito due giorni fa con Robin, anche lui è felice per me e mi ha già dato il suo benvenuto. Mi ha detto che per qualsiasi cosa posso chiamarlo, mi darà una mano ad ambientarmi".



PUNTA IN ALTO - "Il mio obiettivo è lavorare bene ed adattarmi al gioco che adopera la squadra, oltre a macinare minuti in campo. Spero di ottenere grandi successi in stagione con l'Atalanta. Descrivermi? Penso debbano farlo gli altri, se dovessi farlo io parlerei di un ragazzo che va d'accordo con la maggior parte dei compagni., sono un ragazzo sveglio. Il mio ruolo è esterno sinistro".



IL SALUTO IN ITALIANO - L'intera intervista è stata realizzata in inglese, ma alla fine del video diffuso dal club orobico, il nuovo esterno nerazzurro saluta i tifosi nella nostra lingua: "Ciao a tutti i tifosi, forza Atalanta".