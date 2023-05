Inizierà domani, martedì 30 maggio, la marcia di avvicinamento dell'Atalanta verso l'ultima partita di Serie A, contro il Monza, di domenica prossima alle ore 21. La squadra di Gasperini si ritroverà al 'Centro Bortolotti' di Zingonia con una seduta pomeridiana: l'obiettivo per i nerazzurri sarà difendere l'attuale quinto posto in classifica, ai fini della qualificazione finale in Europa League.