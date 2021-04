Dopo la sofferta vittoria ottenuta dalla banda nerazzurra contro la Fiorentina al Franchi nel posticipo di Serie A, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha deciso di concedere ai suoi un giorno di riposo.



PESSINA IN DUBBIO- La squadra, quindi, non si ritroverà fino a domani pomeriggio, quando si darà appuntamento a Zingonia per iniziare a preparare la sfida contro la Juventus in programma domenica 18 aprile, alle ore 15, al Gewiss Stadium. Il ministro della difesa Cristian Romero però, squalificato, salterà la gara contro i bianconeri così come il lungo degente Hans Hateboer. L'azzurro Matteo Pessina invece resta in dubbio: potrà tornare in campo non appena risulterà negativo al tampone del Covid-19.