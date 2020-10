Due vittorie e otto reti in due partite non bastano da sole a elevare un outsider al rango di favorita per lo scudetto. Nel caso dell'Atalanta, però, il discorso è diverso, basti pensare che la macchina da gol costruita da Gasperini è la squadra che nel 2020 ha fatto più punti, ben 53 in 23 partite di campionato (regge solo il Milan a 51, mentre Inter e Juve sono distanti sette e otto punti). Questo spiega il precipitoso cambio di rotta dei bookmaker, che hanno provveduto a un paio di drastici tagli di quota. Eloquente il caso degli analisti, che alla vigilia del campionato quotavano lo scudetto della Dea a 16, passando a 9,00 dopo il debutto vincente e addirittura a 5,50 questa mattina, dopo l'1-4 rifilato dall'Atalanta alla Lazio. In chiave scudetto è la quota più bassa mai attribuita al club bergamasco. E così, l'annunciato duello Inter-Juve può davvero trasformarsi in una corsa a tre. A proposito: l'Inter, ora a 2,50, ha ulteriormente accorciato sulla Juve, data a 2,20. Si attendono ora conferme da Napoli e Milan, entrambe a punteggio pieno e, nel tabellone scudetto, passate rispettivamente da 16 a 11 e da 20 a 16.