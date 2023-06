La nuova stagione dell'Atalanta, che la vede tornare in Europa League, inizierà martedì 11 luglio, con il raduno a Zingonia per i primi test fisici e medici.



Venerdì poi la squadra si sposterà a Clusone, per il ritiro che si terrà dal 14 al 22 luglio. Qui i nerazzurri disputeranno le prime tre amichevoli, al Centro Sportivo “Città di Clusone”, che ospiterà anche le sedute di allenamento aperte al pubblico. I primi due appuntamenti saranno le ormai tradizionali sfide con le rappresentative locali: domenica 16 luglio alle 17 con la Rappresentativa Città di Clusone e giovedì 20 luglio, sempre alle 17, contro la Rappresentativa Val Seriana.



La terza amichevole, che chiuderà il ritiro, si disputerà sabato 22 luglio contro la squadra del FC Locarno (quinta serie, in lotta per la promozione in quarta) con fischio d’inizio alle ore 17. Il 29 luglio si terrà invece l'amichevole di prestigio contro il Bournemouth in Inghilterra, al Vitality Stadium, alle 16 italiane.