Il patron dell'Atalanta Percassi e le plusvalenze hanno sempre viaggiato a braccetto. Quest'estate, i soldi nelle casse nerazzurre non arriveranno solo da vendite di spicco (su tutte si candida Højlund), ma anche da riscatti illustri. I primi, quelli di Matteo Pessina e di Ruslan Malinovskyi, che dall’1 luglio saranno giocatori di proprietà rispettivamente di Monza e Olympique Marsiglia essendo stati ceduti in prestito con obbligo di riscatto. Le loro cessioni frutteranno ben 25 milioni.



Con la retrocessione dello Spezia invece, decade l’obbligo di riscatto per Kovalenko, da piazzare come Miranchuk, a meno che il Torino non eserciti il riscatto (fissato a 12 milioni). Nadir Zortea può restare al Sassuolo che però deve pagare otto milioni, un po’ come per Pierluigi Gollini a Napoli. Di passaggio saranno Colley, Cortinovis, Latte Lath, Cissé e Giovane, mentre Cambiaghi potrebbe rimanere.