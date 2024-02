De Ketelaere incanta e il Milan sorride per i bonus. Il retroscena sulla Real Sociedad che poteva cambiare tutto

De Ketelaere si è preso l’Atalanta e ha fatto conoscere al calcio italiano quello che è il suo talento cristallino. La realizzazione di ieri contro il Genoa è la dimostrazione che il belga ha i colpi del giocatore che fa la differenza: stop di sinistro per poi calciare al volo con l’altro piede andando a spedire il pallone sul palo più lontano. Sipario.



Prima erano stati dei segnali, ora si può parlare di esplosione definitiva. Charles.



GASP DECISIVO - De Ketelaere ha vissuto un mese da fenomeno: nelle ultime quattro partite con l’Atalanta ha raccolto 12 punti, realizzando 4 gol e 2 assist. Uno più bello dell’altro. Ora il club bergamasco ringrazia Gasperini che ha saputo toccare le corde giuste ed è certa di riscattare il classe 2001 dal Milan per 22 milioni. E ora il club rossonero può sorridere perché anche i 4 milioni di bonus, legati a obiettivi personali e di squadra come la qualificazione alla Champions League possono essere centrati facilmente.



IL RETROSCENA- E pensare che De Ketelaere la scorsa estate poteva finire in Spagna alla Real Sociedad. Il biondo di Bruges era convinto che il calcio spagnolo potesse essere più adatto al suo stile di gioco. Molto brava è stata l’Atalanta a insistere anche quando le distanze economiche sull’ingaggio stavano raffreddando la trattativa in estate. E ora con il lavoro di Gasperini Charles ha trovato quella fiducia indispensabile per rendere al meglio migliorando partita dopo partita.