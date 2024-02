Atalanta, De Ketelaere rinato: 'Rispetto al Milan, gioco nel mio vero ruolo'

Charles De Ketelaere ha sicuramente deluso le aspettative nel suo primo anno al Milan. In estate, il belga ha scelto di andare all’Atalanta per rilanciarsi. A Bergamo, con Gasperini e meno pressioni, è tornato a splendere la luce forte del suo talento. Il belga si racconta a Sportweek.



Le sue dichiarazioni: “All’Atalanta mi sono ritrovato fisicamente e mentalmente. Sono scattati dei “clic” nella testa e sono ripartito. Rispetto al Milan gioco nel mio vero ruolo, di punta. Non so cosa succederà in futuro, ma ora sento di esserci. Oggi sento di essere un giocatore sereno, fiducioso, orgoglioso. Il mio lavoro non è finito, ma sono sulla buona strada”.