Milan, non solo Fofana: per il centrocampo spuntano Cardoso e Amrabat

Il centrocampista del Monaco, in scadenza di contratto a giugno 2025 e sul quale nei giorni scorsi si sono inseriti pure Atletico Madrid e Manchester United, è l’del club rossonero per rinforzare una mediana che necessita di un calciatore in grado di garantire maggiore equilibrio nella fase difensiva. L’accordo raggiunto da tempo da Moncada e Furlani con l’entourage del nazionale francese non è stato però sufficiente sino ad oggi a far cadere le resistenze del Monaco, che non ha ancora deciso se accettare l’ultima offerta da 14 milioni di euro più bonus. Anche in virtù di questa situazione di incertezza sul fronte Fofana, il Milan si guarda attorno e valuta i profili di altri centrocampisti nel caso in cui la situazione per il francese classe ‘99 si complicasse.- La Gazzetta dello Sport riporta, per esempio, ilNazionale statunitense, compagno di squadra di Pulisic e Musah, è peròe il suo eventuale approdo non pregiudicherebbe le trattative in essere per l’esterno brasiliano del Tottenham Emerson Royal e per il centrale serbo del Salisburgo Strahinja Pavlovic, che andrebbero ad occupare i due slot a disposizione per gli acquisti di calciatori extracomunitari.Tuttavia, secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport, a fronte di qualche sondaggio effettuato nelle scorse settimane da parte della Fiorentina, la prima richiesta si è attestata sui 25 milioni. Nella seconda metà dell’ultima Liga, Cardoso è sceso in campo in 17 occasioni e ha realizzato un gol., secondo quanto riporta invece il QS,, centrocampista classe ‘96Un calciatore che per caratteristiche tecniche e fisiche si sposerebbe alla perfezione col profilo ricercato dal Milan e sul mercato e che. Poco impiegato da ten Hag nell’ultima stagione - appena 921 minuti collezionati in Premier League - e sotto contratto coi viola fino al 2025, il nazionale marocchino non sembra rientrare nei piani del nuovo allenatore Raffaele Palladino.- Il suo futuro è tuttavia ancora da scrivere, perché se dall’Inghilterra rimbalzano rumors circa la possibilità che i Red Devils possano concedergli una nuova occasione (da stabilire con quale formula),in questa direzione, ma nella corsa al centrocampista centrale anche il suo nome merita di essere tenuto in considerazione.