Atalanta, De Ketelaere: 'Sono cresciuto tanto e si vede. Riscatto? Penso alle due finali'

14 minuti fa



E' stato il grande protagonista della serata Charles De Ketalaere, a DAZN ha parlato dopo la vittoria e la doppietta contro la Roma. "Ho sempre provato a fare il mio partita dopo partita, sono cresciuto tanto e si vede. Questa partita ha dato un grande passo per la Champions, adesso abbiamo due finali e andiamo con la stessa fiducia".



Come hai preso le parole del presidente riguardo il tuo riscatto?

"Lo ringrazio per le belle parole, ma adesso penso alle prossime partite".