Atalanta, de Roon: 'Con il Liverpool sarà una battaglia, ecco cosa ho detto a van Dijk..'

Accanto al tecnico dell'Atalanta Gian Pieroin conferenza stampa alla vigilia della gara con il Liverpool c’era il centrocampista olandese“Credo che tutta l’Italia, non solo Bergamo, sarà con noi domani, è una gara speciale, il Liverpool è una squadra importante e sono i quarti di finale, vogliamo fare il massimo come abbiamo dato lì, andiamo con la stessa mentalità e intensità”.“Sono io il bambino che vuole la semifinale, è il sogno di tutti i giocatori, sarà dura, faremo il nostro, prima di Anfield avevo detto a tutti che dovevamo godere della serata, dando il massimo in termini di intensità, e lo dico a tutti non solo ai giovani, i margini sono pochi, sarà una battaglia”.

“Credo che giocare tutte belle partite non è pesante, non c’è stanchezza, anzi, è la cosa più bella che c’è. Per la città di Bergamo penso che sia un sogno regalato, ci credono tutti, la possibilità di continuare con le semifinali è molto speciale. Lunedì fino al primo gol del Verona ero molto tranquillo, avevamo creato tante occasioni da gol, ma le gare possono cambiare in 2-3’, poi abbiamo provato a segnare, a Verona non è mancato l’equilibrio, sono stati solo 4’ brutti, abbiamo giocato una gara importante facendo il nostro, dovevamo segnare di più”

“Dopo il sorteggio abbiamo parlato, ho detto che noi facciamo il nostro meglio, che avremmo provato a batterli, ho chiesto se potevamo scambiare la maglia io e van Dijk, sono concentrati come noi sulla partita”.