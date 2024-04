Atalantamania: più facile battere il Liverpool! Eppure, Scamacca non basta…

Viene da chiederselo dopo le ultime partite. È quella che fa un tris al Maradona contro il Napoli e un altro ad Anfield contro il Liverpool o quella che cade a Cagliari e si fa rimontare dal Verona in 4’, perdendo punti Champions con le quintultime in classifica? È entrambe, un’altalena che vola alto con le grandi ma perde l’equilibrio con blackout troppo frequenti.Sarebbe troppo facile per mister Gasperini attaccarsi alle troppe gare sui tre fronti o alle. “Come si fa a non pensarci” dopo quel 3-0 ad Anfield, dopo quelle storiche semifinali che sembrano (ma l’apparenza inganna e il secondo tempo con l’Hellas ne ha dato prova!) a un passo? Mister Gasperini ci pensa e non ci pensa,ma sperando in quel terzo gol che non è mai arrivato per risparmiare le energie. Forse l’hanno pensato anche i nerazzurri in campo, che dopo 2 gol in 5’, non sono più riusciti a farne neanche uno nei 40’ finali.

La lezione questa volta non l’ha data l’Europa per il campionato ma la Serie A per la Coppa., anche se largo. Ci ha messo 4’ a ribaltare i giochi il Verona, potrebbe mettercene 6’ il Liverpool per riportare il tabellino su un fittizio 0-0., ma ora quello che si chiede è se sia meglio costruire, sapendo di poter sbagliare ancora sotto porta concedendo poi ripartenze letali, oppurein difesa. Ha solo due giorni per pensarci Gasperini. Il gol a partita di Scamacca però, a quota 14 reti, non può più bastare:“Non c’è mai limite al meglio”. E nemmeno al peggio: il Verona gliel’ha insegnato.