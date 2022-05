Il centrocampista dell'Atalanta e della nazionale olandese Marten de Roon introduce la partita decisiva per l'Europa contro l'Empoli, domani alle 20.45 al Gewiss Stadium: "Per la prima volta non abbiamo il destino nelle nostre mani, ma dobbiamo battere l’Empoli e non sarà facile perchè avrà la testa libera e sarà pericoloso. Si è visto contro l’Inter. Con Muriel e Malinovski saremmo stati più forti, ma siamo abbastanza abituati a giocare in emergenza”, svela a La Gazzetta dello Sport.



CONTRATTO- “Non voglio immaginare un’Atalanta senza Europa: sarebbe troppo un peccato non poter ancora far vedere pure in Europa il gioco per cui l’Atalanta è diventata l’Atalanta. La delusione sarebbe non andare in Europa, facendo un paragone con le ultime stagioni, ma mi sembra esagerato parlare di stagione fallimentare. La nostra ambizione non è da fine ciclo, sempre con Gasperini in panchina: è lui che ci ha portato dove siamo oggi e non ho notizie che mi facciano pensare il contrario. Il mio rinnovo? Manca solo un piccolo passo, spero si possa fare prima delle vacanze prolungando dal 2024 al 2026, non mi vedo in un'altra squadra”.