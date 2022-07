Il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon ha parlato ai canali ufficiali della società dopo il primo giorni di raduno: “Questo è il primo anno senza coppe europee, vorrà dire che ci concentreremo di più sul campionato e sulla Coppa Italia. La palla mi è mancata tanto, ma dopo una settimana dall’intervento all’ernia inguinale (22 maggio, ndr) ho seguito il programma della società e ho recuperato tanto da ripresentarmi al lavoro più in forma di molti altri compagni”, la battuta del centrocampista olandese ai canali ufficiali.



NUOVI DIRIGENTI- “Sono già alla settima stagione, gli anni passano veramente in fretta ma qui a Bergamo la mia famiglia e io stiamo benissimo. Sono arrivati due nuovi direttori sportivi, c’è voglia di ripartire. Gli obiettivi sono quelli che dice il presidente, prima la salvezza e poi vediamo. Io mi sono ricaricato due-tre settimane in Olanda prima di andare al mare. Adesso sono carico più che mai”.