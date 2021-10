Il centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon, autore del gol del definitivo 2-2 al 93' contro la Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto una gran partita secondo me, meritavamo un po' di più. E' stato il miglior primo tempo eppure abbiamo preso gol. Nel secondo tempo ci abbiamo provato, poi ho fatto un errore a centrocampo ma per fortuna ho segnato all'ultimo secondo".



Che effetto ti fa segnare sotto la curva all'ultimo secondo?

"Vorrei rivedere le immagini perché la mia faccia era sorpresa. Mi ha dato tanto gol".



Qualche disattenzione dietro.

"Abbiamo preso due gol. E' stato importante il fatto che fisicamente stiamo bene. Poi rientreranno gli infortunati e potremo migliorare".



Centrocampista che gioca in difesa.

"Peccato per l'errore, preferisco giocare a centrocampo".



La sfida contro lo United?

"Sarà tanta roba. Cercheremo di rifarci dopo l'andata. Sarà una partita speciale".