, nel post partita contro la Lazio del Gewiss Stadium terminata 2-2, ha rilasciato ai microfoni di Dazn le sue dichiarazioni, un misto di felicità visto l'insperato pareggio allo scadere e di delusione per i troppi errori commessi: "In questo momento possiamo fare questo e l'abbiamo fatto molto bene. Poi qualche errore tecnico ci è costato caro ma siamo stati bravi a giocare questa partita fino alla fine. Abbiamo fatto un primo tempo molto buono, nel secondo tempo mi aspettavo di più ma la Lazio ha giocato molto bene sotto l'aspetto tecnico. Siamo in grado di fare il nostro campionato anche quest'anno"."Noi giochiamo sempre per cercare nell'arco della partita soluzioni per vincere. Se poi arriva il pareggio va bene ma avevamo delle sostituzioni da fare in attacco che potevano giustificare questo. Abbiamo perso un po' la precisione e la capacità di recuperare palla del primo tempo e ci ha creato qualche difficoltà ma devo dire che abbiamo sopperito con grande forza"."Sono soluzioni che proviamo spesso. Quando gioca con Muriel è più normale e quando gioca con Ilicic parte da sinistra. Non è la prima volta"."Non era diverso dagli altri anni. Devo dire che anche quest'anno abbiamo fatto due gol. Il problema è che dobbiamo rincorrere e quando andiamo in vantaggio gli spazi sono diversi. Ci vuole un po' troppo prima di trovare il gol. Nel primo tempo ci sono state tante situazioni che bastava il passaggio preciso che ci avrebbe permesso di realizzare il gol. Abbiamo i concetti giusti, ci manca la qualità e la precisione per realizzare come l'anno scorso"."E' fantastico. Abbina qualità fisiche e atletiche importante alla testa. Sta crescendo in quel ruolo, è stato molto bravo. E' un giocatore capace. In caso di necessità sa adattarsi"."Scambierei volentieri se potessi la vittoria con martedì. Vincere vorrebbe dire mettere una grande ipoteca. E' capitato non centrare vittorie in casa, l'importante è che noi ci esprimiamo con questo entusiasmo, con questa forza e questo credo".