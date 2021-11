Il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon, arretrato in difesa anche ieri sera, non riesce a sorridere dopo il pareggio acciuffato dallo United a fil di sirena: "C'è tanto rammarico, sono davvero deluso, non per come abbiamo giocato, con cattiveria e grinta, ma perché abbiamo beccato ancora il gol all'ultimo secondo, è stato un gran gol ma quando sei così vicino...meritavamo un po' di più e c'è un po' di delusione, potevamo essere lì per la nostra classifica, adesso c'è solo una soluzione, vincere le prossime due", rivela al canali dell'Atalanta.



RIALZARSI- "E' stata una serata bellissima e volevamo fare una grande partita per quello che è successo lì, avevamo subìto una rimonta, ora dobbiamo rialzarci e prendere il buono della gara, poi c'è il Cagliari."