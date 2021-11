Il difensore dell'Atalanta José Luis Paolomino ha parlato a fine gara del pareggio amaro strappato dallo United al Gewiss Stadium in extra time: "Non siamo riusciti a tenere duro fino alla fine, c'è stata una disattenzione nel primo tempo e poi alla fine, peccato per aver non aver trovato i tre punti, ma matematicamente c’è la possibilità di qualificarci, faremo il massimo. Sono un po’ deluso, ma anche un po' contento. Abbiamo fatto una buona gara, dobbiamo migliorare in generale".



ANCORA IN CORSA- "Potevamo chiuderla prima, ma è dura farlo contro una squadra simile. Oggi Ronaldo ha fatto un'ottima partita segnando due gol. Non so se essere felice o meno, però abbiamo fatto una buona partita, possiamo migliorare e abbiamo margine di crescita, abbiamo trovato una squadra forte, La Champions ti fa vivere queste partite, in cinque minuti puoi prendere 2-3 gol. È il brutto e il bello di questa competizione. Matematicamente abbiamo ancora occasioni, lotteremo fino alla fine".