Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la partita contro il Bayer Leverkusen:



"Certo che vogliamo ritrovare i gol anche in campionato ma in Europa stiamo facendo grandi cose. Oggi contro una squadra forte abbiamo sofferto ma abbiamo messo in campo un grande spirito con voglia di passare il turno".