Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Lipsia. "Volevo il rigore ma non so se c'era. All'andata potevamo e dovevamo vincere, abbiamo creato tante occasioni che non siamo stati in grado di creare oggi. Abbiamo giocato verso la loro aerea di rigore ma senza trovare la giocata decisiva. Dopo il loro vantaggio è stato difficile, abbiamo tenuto abbastanza bene ma tranne il rigore non abbiamo creato occasioni clamorose. Il pubblico è stato fantastico, non so perché non riusciamo a fare punti in casa rispetto agli anni scorsi".



C'è un campionato da riprendere.

"E' difficile pensare già a lunedì adesso, ci sono sette gare ed è stato troppo bello giocare in Europa e vogliamo farlo anche il prossimo anno. Ora ci sono sette finali".