Ruslan Malinovskyi verso l'addio all'Atalanta? Sì, ma solo davanti a un'offerta concreta e vantaggiosa per il club nerazzurro. Il suo contratto è infatti in scadenza al 30 giungo 2025 e quindi il potere contrattuale a disposizione della formazione bergamasca è ancora alto al punto da non escludere una decisione a sorpresa, quella di tenerlo in rosa fino a giugno se non arriverà un'offerta da non meno di 20 milioni.