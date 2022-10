"Scudetto? Punteremo alla Coppa Italia". Gasperini lo aveva detto qualche giorno fa, adesso si conosce anche l'orario del primo impegno per i suoi nerazzurri, impegnati nell'ottavo di finale di Coppa Italia a gennaio: giovedì 19 alle 15 al 'Gewiss Stadium', l'Atalanta affronterà lo Spezia in gara secca. Chi vince, se la vedrà il 31 gennaio con la vincente di Inter-Parma per l'eventuale quarto di finale.