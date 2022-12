Il capitano dell'Atalanta Rafael Toloi si era già sbilanciato qualche giorno fa in una lunga intervista: l'Atalanta ha l'obiettivo di finire la stagione tra le prime sette forze del campionato. Il test contro l'Eintracht Francoforte ha confermato la linea da seguire: la squadra si è dimostrata compatta, solida e competitiva per un posto in Europa, soprattutto in attacco, grazie agli affondi della nuova coppia da quasi trenta milioni Hojlund-Lookman.



L’Europa è l’obiettivo stagionale dei nerazzurri, alla portata di una squadra dall’identità ben contraddistinta come dimostrato contro i detentori dell'Europa League. Le occasioni sono arrivate, così come la capacità di gestire il gioco per larghi tratti della gara.