Robert Renan, difensore classe 2003 di proprietà del Corinthians, piace molto all'Atalanta, che l'ha messo nel mirino per il mercato di gennaio. Alta però la concorrenza di Benfica, Torino e Wolverhampton.



Il giovane talento brasiliano, capitano della nazionale verdeoro Under 20, è di piede mancino, e vanta 10 presenze con la prima squadra in questa stagione, le ultime cinque giocate dall’inizio.