L'ex allenatore dell'Atalanta Luigi Delneri, che a Bergamo per una stagione ha sognato (invano) l'accesso in Europa League, è vicino alla cittadina orobica che sta vivendo il dramma del Coronavirus, come ha rivelato a Libero: "Bergamo mia, mostra gli attributi. C'è tanto dispiacere. Sono legato alla città e agli abitati, ho tanti amici lì, e poi l'Atalanta è una famiglia allargata. Oggi tutti fanno il tifo per Bergamo".