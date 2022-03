Intervista ai canali ufficiali dell'Atalanta per il difensore Merih Demiral. Il turco ex Sassuolo ha parlato così della sua avventura a Bergamo: "Voglio sempre giocare e dare il 100%, a Bergamo sto bene. Sono contento che i tifosi riconoscano quello che sto facendo. La partita più bella finora è stata quella di Napoli, abbiamo vinto 3-2 e ho segnato anche io".



L'attaccante più difficile da marcare?

"Sicuramente Dzeko e anche Vlahovic, sono entrambi difficili da marcare".



Il suo tackle più bello?

"Quelli contro Manchester United e Juventus".



Soprannome?

"I tifosi mi chiamano The Wall e mi piace molto".