Nonostante il cospicuo riscatto, circa 20 milioni di euro, versato dall'Atalanta nelle casse della Juventus per il difensore Merih Demiral, il turco è ormai da mesi fuori dal progetto nerazzurro.



Pilastro imprescindibile della difesa atalantina fino a novembre, 1073' in campo in 13 gare, da gennaio 2023 Demiral ha collezionato solo 447' in 14 match e sempre solo in caso di emergenza per i tanti infortuni dei vari Toloi, Palomino e Djimsiti: la sua partenza è quindi alquanto probabile e il Napoli si è già fatto avanti. Per acquistare Demiral però i partenopei dovrebbero rinunciare al più giovane Scalvini: una bella incognita per il dopo Kim.