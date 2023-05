Il Napoli fa sul serio per il centrocampista e trequartista dell'Atalanta Teun Koopmeiners, vicecapocannoniere della squadra, 7 gol nel sacco come Højlund. La società scudettata ha già avviato i contatti col club bergamasco, che valuta l'olandese 40 milioni di euro.



Centrocampista completo, in grado di svolgere bene le due fasi di gioco e con un sinistro preciso e potente: il Napoli è d'accordo e sembra non tentennare nemmeno davanti alla super cifra. La concorrenza però potrebbe arrivare in estate dalla Premier, per questo De Laurentiis sta accelerando le operazioni.