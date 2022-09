Merih Demiral, difensore dell'Atalanta, parla a Dazn dopo la vittoria in casa della Roma: "Che sensazione è il primo posto? Sono molto felice. Abbiamo fatto una grande partita, difendiamo bene, concentrati al 100%. Abbiamo portato tre punti a casa, una grande vittoria. Qualche partita è difficile, qui davanti a tante persone è difficile giocare ma abbiamo fatto una grande partita. Ripetere le imprese delle ultime stagioni e giocarcela fino alla fine? Certo, fino alla fine sempre. Scalvini, Hojlund, Ederson sono giovani ma bravi. Per essere squadra, anche giocatori esperti come De Roon e Toloi sono importanti. Io mi sento giovane? Anche un po' vecchio (ride, ndr)".