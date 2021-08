Il neo acquisto dell'Atalanta Merih Demiral ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l'ufficializzazione del suo passaggio in nerazzurro: "Sono molto felice, vengo in una grande squadra con grandi tifosi, per me è una nuova opportunità molto importante. Gasperini è una grande figura: di lui ho sempre sentito che gli allenamenti sono duri, è un grande allenatore e con lui ho una grande chance. Voglio vincere un trofeo con la maglia dell'Atalanta, è il mio obiettivo. Ho già vinto serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, adesso voglio un trofeo qui: sarebbe più speciale".