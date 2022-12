Il difensore dell'Atalanta Merih Demiral è tra gli infortunati della pausa Mondiali che potrebbe recuperare in vista della penultima amichevole internazionale. Il centrale turco è alle prese con una fastidiosa infiammazione al ginocchio sinistro, risolvibile con un lavoro personalizzato di meno di una settimana a differenza della elongazione al collaterale dell'esterno Hans Hateboer che lo terrà fuori per almeno un'altra settimana. Demiral invece farà di tutto per esserci venerdì a Siviglia per il test contro il Betis.