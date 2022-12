L'attaccante ed esterno offensivo Ademola Lookman, capocannoniere dell'Atalanta, non ha partecipato questa sera alle 20 all'amichevole andata in scena all'Allianz Riviera di Nizza (0-3 per la squadra di mister Gasperini) a causa della febbre. In coppia con Hojlund è sceso in campo Zapata. Dopo Maehle e Djimsiti, Lookman è il terzo nerazzurro ad aver patito l'influenza questa settimana.