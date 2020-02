Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino ha parlato a Sky Sport della vittoria della Panchina d'oro di mister Gian Piero Gasperini e della sua dedica: “La dedica del mister alla città, alla società, deriva da anni che viviamo insieme queste emozioni. L’ho visto emozionato, non è facile per lui aprirsi, ma aveva la lacrima pronta oggi. Essere premiato qui è un qualcosa di unico. Il messaggio positivo è che un club medio piccolo come noi possa essere da stimolo per altre società”.



COME IL LEICESTER- “L'Atalanta può essere come il Leicester? È veramente difficile raggiungere certi obiettivi in Italia. Noi vinciamo il nostro scudetto quando arriviamo in Champions, perché ci sono diverse squadre che hanno un monte ingaggi molto molto alto e dunque per noi è difficile confermarsi a certi livelli tutti gli anni”.