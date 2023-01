La partnership tra LeoVegas News e l’Atalanta è sempre più forte e solida, grazie alle prestazioni della squadra in campo e ai contenuti originali presenti sul sito di infotainment che coinvolgono sempre più tifosi. Oggi questo legame viene ulteriormente valorizzato grazie alla nuova serie podcast “DI PADRE IN FIGLIA”, realizzata da LeoVegas News e prodotta da Dr Podcast, Audio Factory che da tempo si è affermata come una delle più importanti realtà nella produzione di podcast. “DI PADRE IN FIGLIA” è un viaggio tra aneddoti, curiosità, traguardi storici e imprese sportive che hanno reso l’Atalanta una squadra che oggi siede insieme alle grandi protagoniste della Serie A e che si è distinta anche sullo scenario del calcio europeo.La serie è composta da sette puntate della durata di 5 minuti e racconta un’affascinante storia sportiva con una voce d’eccezione, l’attore Giorgio Pasotti, bergamasco doc e grande tifoso dell’Atalanta, che per la prima volta si cimenta nel ruolo di podcaster. Come recita il titolo del podcast, la narrazione è incentrata su un uomo che sta per diventare padre di una bambina. Decide, quindi, di sfruttare il tempo dell’attesa per creare un rapporto con la piccola che è ancora nella pancia della mamma. E lo fa raccontandole ogni giorno qualcosa della sua più grande passione, l’Atalanta, anche conosciuta come la “Dea”. Dea proprio come la piccola che sta per nascere. Comincia così un racconto fatto di ricordi personali uniti ai grandi traguardi raggiunti dall’Atalanta.Puntata dopo puntata la storia dell’Atalanta prende forma: dalla sua nascita - dovuta a un gruppo di giovani studenti di un liceo bergamasco che decidono di fondare una società sportiva e di chiamarla come un’eroina della mitologia greca dalla storia affascinante - alla prima promozione in Serie A, fino alla conquista della Coppa Italia nel 1963. E poi ancora la storica finale di Coppa Italia contro lo stellare Napoli di Maradona nel 1987 e i calciatori che sono diventati delle vere icone, come Caniggia, Stromberg, Evair, Inzaghi, Doni e Bellini, accanto ad allenatori destinati a lasciare il segno, come Nedo Sonetti ed Emiliano Mondonico. Dalla storia più lontana si arriva ad anni più recenti, quelli dell’Atalanta che - grazie alla guida della presidenza Percassi e dell’allenatore Gian Piero Gasperini - diventa la squadra da temere per la lotta al vertice. Una provinciale che arriva anche a giocarsi la qualificazione ai quarti di finale di Champions League nella splendida stagione 2019-2020. Il tutto accompagnato da aneddoti e ricordi personali del protagonista, legatissimo alla sua squadra e alla sua città, a cui è dedicata un’intera puntata.“La partnership con l’Atalanta ha per noi un valore molto importante e rappresenta un motivo di orgoglio” ha dichiarato Paola Maia di LeoVegas News. “Abbiamo voluto realizzare questo podcast per celebrare l’affascinante storia di questa squadra che ha saputo scalare le vette calcistiche italiane e imporsi anche sullo scenario internazionale. Come Digital Content Partner della Dea, abbiamo voluto realizzare un progetto innovativo ed emozionale in grado di coinvolgere tifosi e appassionati, guidandoli alla scoperta di una storia sorprendente attraverso la voce di un grande attore e tifoso atalantino come Giorgio Pasotti. Siamo certi che questa serie podcast sarà molto apprezzata dai nostri utenti e possa rappresentare al meglio un’importante realtà come quella dell’Atalanta e della sua gloriosa storia”.“Quella con LeoVegas News non è una semplice partnership”, ha dichiarato Romano Zanforlin, Direttore Commerciale e Marketing Atalanta BC, “ma è un vero e proprio percorso di reciproca crescita. Questo podcast realizzato dal nostro Digital Content Partner ne è la testimonianza: un prodotto moderno, giovane ed accattivante per raccontare l’Atalanta in un modo diverso, reso unico dalla narrazione di Giorgio Pasotti, che non è solo un grande attore, ma è anche bergamasco e tifoso dell’Atalanta. Un connubio che rende questo podcast unico.”Raffaele Tovazzi, direttore creativo di Dr Podcast: “Iniziamo il 2023 con un contenuto audio di cui siamo estremamente orgogliosi. Abbiamo utilizzato l’espediente narrativo del racconto di un padre alla propria figlia perché vogliamo trasmettere agli ascoltatori la bellezza del calcio inteso come sport ricco di valori, che unisce e appassiona di generazione in generazione. L’Atalanta ha una storia affascinante da raccontare. Una squadra amatissima da Bergamo e provincia che negli ultimi anni si è conquistata un posto tra le grandi di Serie A, pur rimanendo orgogliosamente provinciale. Siamo molto felici che Giorgio Pasotti abbia deciso di partecipare al progetto: con la sua professionalità e il suo talento ha contribuito in modo determinante alla creazione di un contenuto veramente piacevole da ascoltare e destinato a tutti, non solo ai tifosi atalantini o agli appassionati di calcio. È un podcast che parla un linguaggio universale: quello dell’amore di un padre per la propria figlia e di un uomo per la propria passione”.