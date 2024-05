Galtier dal Qatar: 'Io al Milan, sarebbe bello ma non hanno già preso Lopetegui?'

. Christopheora allena nel campionato qatariota, dove guida l'il club dell'emiroproprietario anche del, ultima squadra europea del tecnico di Marsiglia,che risalivano ai tempi del Nizza.- Ma il suo può essereQuesto il commento all'Equipe: “Il processo? Sono stato vittima di una vendetta. Offerte dall'Arabia Saudita? Le ho respinte, sono arrivate troppo presto. Napoli? Ero ancora sotto contratto con il PSG e non ho avuto contatti diretti”.

- "Il Milan? E' lusinghiero anche se non ho parlato con i dirigenti. Ma mi sembra di capire che abbiano scelto Lopetegui. Mi ha cercato il Marsiglia, ma non era il momento, perché c'era un processo in vista e poteva pesare sul club. In Premier bisogna arrivarci nelle condizioni giuste. Alla mia età non si sogna più”.