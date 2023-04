Ivan Ruggeri, presidente dell’Atalanta dal 1994 al 2008, viene oggi ricordato dal figlio Alessandro a dieci anni dalla scomparsa: “Papà, al di là della sua grande carriera di imprenditore, era una persona che privilegiava l’aspetto umano, aveva valori diversi e non frequentava la ‘Bergamo bene’. I suoi amici erano pochi ma rigorosamente sinceri e fedeli”.



“Mio papà era uno che si sceglieva le amicizie. Come gli allenatori […] Come Mondonico, che era di famiglia e che, in una nostra visita in cascina, ci regalò Lilly, una cagnolina che ci ha fatto compagnia per tanti anni. E come Mandorlini, col quale andava a caccia e con cui rimase una bella amicizia”, svela Ruggeri a L'Eco di Bergamo.“Papà ci ha insegnato molto prima, ma anche nel periodo in cui è rimasto immobilizzato, sempre con mia mamma al suo fianco in uno straordinario esempio d’amore. Voleva vivere a tutti i costi, aveva avuto tante complicazioni, ma la sua forza di volontà mi ha davvero insegnato tanto anche se facevo fatica a vederlo soffrire. Da un lato una grande lezione di vita, ma anche una ferita che non si rimarginerà“.