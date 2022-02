Oltre a Graziano Pellé, l'Atalanta sonda anche l'ex Atletico Madrid Diego Costa per sostituire l'infortunato Zapata. Il trentatreenne però, svincolato dall'Atletico Mineiro, potrebbe essere ingaggiato dai nerazzurri solo se si avrà la certezza assoluta che Zapata dovrà essere operato e/o la stagione è finita.



L'INGHIPPO- Per la lista della Serie A infatti l'Atalanta ha terminato gli slot legati ai giocatori stranieri e Diego Costa potrebbe solo prendere il posto dello stesso Zapata. In Europa invece l'Atalanta non potrà far alcun cambiamento, perchè il regolamento prevede solo la sostituzione per i portieri.