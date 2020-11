Diogo Jota, che ieri ha segnato una tripletta all’Atalanta nella sconfitta per 0-5 col Liverpool, è stato lanciato per la prima volta da Paulo Fonseca quando giocava nella Primavera del Paços de Ferreira ad appena 18 anni. Era la stagione 14/15 da lì in poi ha giocato sempre con il tecnico giallorosso in quella stagione e in quella successiva quando Fonseca lo ha voluto al Porto. Poi l'esplosione in Premier.