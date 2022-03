Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di questa sera contro il Bayer Leverkusen: ''Vediamo come giocano loro, è una squadra molto offensiva ma abbiamo giocatori di qualità per far male agli avversari. Oggi conta solo l'Europa League, per il campionato ci sarà tempo per recuperare".