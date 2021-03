Il difensore dell'Atalanta Berat Djimsiti ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara dominata e vinta per 0-2 al Bentegodi contro il Verona: "Modulo? Per la prima volta abbiamo usato la difesa a quattro dall’inizio di gara, ci ha preparato così e oggi voleva provare questa formazione. Abbiamo lasciato poco al Verona, forse due tiri. Dopo la gara di Madrid c’era tanto rammarico, si vedeva nelle facce dei miei compagni. Volevamo dare di più, ci siamo rimasti male. Ma il mister ci ha preparato bene per questa partita, era difficile".



MURIEL E ZAPATA- “Corsa Champions? Ogni anno è così, verso la fine della stagione acceleriamo. Noi però non la pensiamo così, vogliamo fin dall’inizio della stagione andare forti. Ma cercheremo di dare il massimo e avere slancio verso il finale di stagione. Muriel e Zapata sono difficili da fermare anche in allenamento, allenarsi con loro aiuta anche noi. Forse sappiamo fermarli più noi che gli avversari (ride, ndr)”.