L’arrivo di Tuchel a Stamford Bridge ha dato grandissima solidità difensiva al Chelsea. Difficilmente, però, l’allenatore tedesco potrà risolvere anche i problemi offensivi senza l’aiuto del mercato. Con Giroud in scadenza di contratto, Abraham che non esplode e Werner che non è riuscito a imporsi in Premier League, i Blues hanno la necessità di comprare un attaccante.



Il Mail ha stilato una shortlist dei possibili candidati a vestire la numero 9 del Chelsea la prossima stagione. Il primo nome della lista è ovviamente quello di Haaland, il sogno delle poche squadre che possono permettersi un investimento economico di quel tipo.



Le alternative, però, non mancano. Agüero è in scadenza di contratto a giugno col Manchester City ma anche per lui la concorrenza è alta: Juve, Inter e Barcellona su tutti. L’ex meteora del Milan, André Silva, sta facendo una stagione strepitosa con l’Eintracht Francoforte e ha realizzato gli stessi gol del ventenne norvegese in Bundesliga. Danny Ings ha finalmente superato i suoi problemi fisici e, dopo il flop al Liverpool, è rinato con la maglia del Southampton. Infine Duván Zapata, dell’Atalanta, potrebbe essere l’ideale per la Premier League grazie alla sua forza fisica.