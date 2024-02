Atalanta, Djimsiti rivela: 'Pensai di cambiare squadra a un certo punto...con La Lazio sarà dura'

Berat Djsimti, ormai leader della difesa dell'Atalanta, contro la Lazio taglierà il traguardo delle 200 presenze in nerazzurro. L'albanese ripercorre i suoi anni all'ombra delle Mura a L'Eco di Bergamo, svelando anche un retroscena di mercato: "Dopo due anni in prestito, nel 2018 pensavo fosse il momento di cambiare squadra, ma poi si è ribaltato tutto. È più bello avercela fatta qui, non pensavo di riuscire a raggiungere le 200 presenze qui“.



MALE NEL 2023- "Forse l’anno scorso ho fatto meno bene a causa di qualche infortunio. Il fatto di essere schierato senza pause può avermi aiutato in termini di sicurezza: non avere compagni dietro che potessero darmi il cambio è stato anche meglio, perché a me piace giocare sempre".



LAZIO E OBIETTIVO- "Con la Lazio sarà dura, siamo vicine, ma non guardiamo la classifica. Solitamente abbiamo fatto meglio nella seconda parte: stiamo bene fisicamente e questo è un valore. L'obiettivo di un calciatore deve essere sempre un trofeo: è qualcosa che rimane nella storia, nella testa di tutti. Sarebbe una grande cosa riuscirci“.