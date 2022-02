"Loro sono abituati a giocare un calcio offensivo in casa, saranno molto più offensivi che quando hanno giocato a Bergamo. Ultimamente ci sono state alcune sconfitte, ci siamo parlati nello spogliatoio e cerchiamo di fare meglio nella prossima partita". Parola di Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, protagonista della conferenza stampa della vigilia di Europa League.



Domani sera c'è la sfida di ritorno contro l'Olympiacos, valevole per il Playoff: "Mi sono sentito molto bene con questi due gol, ma la cosa più importante è stata ottenere la vittoria. Domani sarà una gara molto dura e combattuta, sarà uno stimolo anche per noi avere tanta gente allo stadio - spiega Djimsiti - Chi vince può essere la sorpresa finale? Intanto pensiamo ad andare avanti, l'importante è questo. Ci sono tante squadre forti che vengono anche dalla Champions League".