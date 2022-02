Non è ildi qualche anno fa, ma per ilnon era scontato arrivare a metà del confronto più difficile dei playoff dicon una situazione in equilibrio. L'1-1 dell'andata è quasi un nulla di fatto per le due contendenti, che al Maradona domani sera si giocano l'accesso agli ottavi di finale. Stavolta i partenopei possono contare sul fattore campo, anche se i blaugrana partono con un leggero vantaggio secondo i pronostici: i betting analyst vedono avanti gli ospiti a 1,78 per il passaggio del turno, mentre il Napoli è offerto a 1,92. Per quanto riguarda il match sui 90 minuti, in pole il «2» a 2,46, mentre il successo degli uomini di Luciano Spalletti vale 2,70 la posta. Leggermente più alta la quota del segno «X», che porterebbe ai supplementari, a 3,40. Molto probabile anche il Goal, già registrato all'andata e proposto a 1,63, mentre il No Goal si gioca a 2,10. Prevale invece l'Under, in quota a 1,77, mentre un match con almeno tre reti si gioca a 1,90. Ecco perché tra i risultati esatti in pole troviamo l'1-1 già arrivato all'andata, offerto a 6,20, mentre lo 0-1 in favore del Barcellona è visto a 9,20. Tra i marcatori è sfida tra Aubameyang e Osimhen: per entrambi un gol vale 2,75 la posta.Situazione complicata per la, sconfitta in trasferta dalper 2-1 e costretta alla rimonta contro una squadra che nella scorsa fase a gironi di Champions League non ha sfigurato. I portoghesi sono nettamente avanti per il passaggio del turno, a 1,39, mentre l'approdo dei capitolini agli ottavi vale 2,75 la posta. Sui 90 minuti sono però favoriti i biancocelesti, per cui un successo si gioca a 2,24, mentre il «2» è offerto a 3,05, con il pareggio a 2,40. Avanti il Goal a 1,69, mentre per il No Goal c'è il raddoppio della posta giocata. Grande equilibrio tra Over, a 1,83 e Under, a 1,84.Il successo conquistato in casa nell'andata controdà un notevole vantaggio, che vede a 1,18 il passaggio del turno. La “remuntada” della formazione greca si gioca addirittura a 4,30 nonostante il solo gol di svantaggio. Sui 90 minuti è infatti ancora favorita la Dea, con il «2» a 2,08, mentre il successo dei padroni di casa vale 3,30 la posta. Poco più alta la «X», a 3,45.