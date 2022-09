L'Atalanta prima in classifica vola sulle ali dell'entusiasmo e vuole continuare a divertirsi. Per farlo, in attesa della sfida di domenica (ore 12,30) contro la Cremonese, ospiterà mercoledì pomeriggio l’ASD Sant’Angelo, formazione che milita nel campionato di Serie D, in una gara amichevole a porte aperte (ore 16,00) presso il 'Centro Bortolotti' di Zingonia. La società informa che l'ingresso sarà possibile fino ad esaurimento dei posti.