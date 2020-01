Per domani è previsto un incontro tra Atalanta e Torino, sul piatto il futuro di Kevin Bonifazi: il classe '96 è l'ultima idea dei nerazzurri che provando a sondare il terreno per capire la fattibilità dell'operazione; Bonifazi può lasciare il club di Cairo che lo valuta circa 15 milioni e sta pensando anche a una cessione a titolo definitivo. Su Bonifazi ci sono anche Spal, Parma, Fiorentina e Bologna.



POCO SPAZIO - Dopo un inizio di stagione da protagonista nel quale ha segnato anche due gol tra Europa League e campionato, Bonifazi ha trovato sempre meno spazio anche a causa della frattura del metacarpo che l'ha tenuto fuori per quasi un mese. Ora è disposto a cambiare aria per trovare continuità.