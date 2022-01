L'Atalanta, al rientro dalla pausa, giocherà il 6 febbraio contro il Cagliari (ore 12,30) al Gewiss Stadium di Bergamo. Per quella data, Gian Piero Gasperini spera di recuperare tutti o quasi, dopo la problematica trasferta contro la Lazio con tanti giovanissimi convocati: tra chi sarà ritornerà arruolabile post Covid e chi sarà reduce dagli impegni con la sua nazionale (vedi Boga, atteso a Zingonia nelle prossime ore). Domani è in programma l'ultima seduta della settimana, con il colombiano Duvan Zapata che prosegue a lavorare a parte: il tecnico spera di riaverlo già contro i sardi, mentre non ci sarà sicuramente Miranchuk, alle prese con il recupero ​della lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata nell'ultimo impegno di campionato.