L'esterno sinistro tedesco Robin Gosens, uno dei terzini più forti d'Europa che quest'anno all'Atalanta ha oltrepassato la doppia cifra in termini di realizzazioni, ha trovato anche la sua prima rete in Nazionale nella gara vinta dalla Germania contro la Lettonia per 7-1.



MANCANO 15 MILIONI- Per questo l'Atletico Madrid, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, vorrebbe mettere le mani sull'ala della Germania prima che le quotazioni possano salire ulteriormente con l'inizio dell'Europeo. Sul piatto ci sarebbero già non più di 25 milioni di euro, gli stessi offerti dal Leicester: patron Percassi ne vuole almeno 10-15 in più. Il Barcellona è fermo, in attesa di capire cosa fare con Jordi Alba, mentre il Borussia frena perché Guerreiro sembra meno intenzionato a partire. L'Atletico resta in pole ma deve fare in fretta a portare avanti la trattativa.