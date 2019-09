L'Atalanta deve necessariamente voltare pagina dopo la figuraccia contro la Dinamo Zagabria e il pesante poker subito al Maksimir Stadium. La squadra è già arrivata a Zingonia per pensare al campionato e tornare a concentrarsi per non fare un ulteriore passo falso in vista della Viola. Subito al lavoro: questa mattina defaticante per chi ha giocato ieri, come riportato da Atalanta.it, mentre al pomeriggio il resto della rosa ha disputato una partitella in famiglia sul campo 5 del Centro Bortolotti. Domani, sempre a Zingonia, è in programma una seduta a porte chiuse.